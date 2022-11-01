«Мир» за рубежом: в Турции начали принимать нацкарты через российские сервисы

Успешную оплату по картам «Мир» в октябре подтвердили в пяти турецких гостиницах.

Зарубежные отели начали подключать российские сервисы по приему платежей. Это произошло на фоне ограничений по приему карт «Мир» в иностранных банках, выяснили «Известия».

Успешную оплату по национальным картам в октябре подтвердили в пяти турецких гостиницах. Платежи проходят через системы-посредники, которые начали также использовать иностранные компании из других дружественных стран.

Стоимость услуг при этом рассчитывается в евро, а затем терминал конвертирует результат в рубли. Покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

Тем временем в России расширили перечень социальных выплат, для зачисления которых можно выбрать карту «Мир». В новом списке появятся порядка 30 новых выплат, среди них: ежемесячная специальная стипендия, финансовая поддержка безработным и компенсация расходов на газификацию жилья. Получить их теперь можно как на карту «Мир», указав только ее номер, так и другими способами.