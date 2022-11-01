Взрывчатка найдена на аэродроме, на котором были повреждены два Ка-52

|
Лев Пророков
Лев Пророков 570

Предположительно, взрывчатка была прикреплена к вертолету Ми-28.

Взрывчатка найдена на аэродроме, на котором были повреждены два Ка-52

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция и спецслужбы проверяют информацию о обнаружении взрывчатки на аэродроме в Псковской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, на военном аэродроме, предположительно, обнаружено взрывное устройство. По предварительным данным, спецслужбы и правоохранительные органы обнаружили взрывчатку, прикрепленную к фюзеляжу вертолета Ми-28. Размер устройства составил 40 на 10 сантиметров, мощность оценивается примерно в 400 грамм.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, силовики и правоохранительные органы работают на месте. Рассматривается ряд версий, в числе которых диверсия.

Два вертолета Ка-52 были ранее повреждены при взрывах на этом аэродроме. Боевые машины находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части вертолетной площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как военные вертолеты ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

10:39
В Херсонской области расширили зону переселения
10:31
«Мир» за рубежом: в Турции начали принимать нацкарты через российские сервисы
10:20
«Стейк из фламинго»: организаторы концертов Asti приходят в ужас от ее райдера
10:09
«Куда Гарик смотрит?»: Асмус одела дочь во все черное и водит по женским бутикам
9:58
Взрывчатка найдена на аэродроме, на котором были повреждены два Ка-52
9:46
В США устроили погоню за «сбежавшей» гигантской надувной уткой

Сейчас читают

Выжигают огнеметами и добивают артиллерией: кадры наступления ВС РФ под Лисичанском
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Немцев предупредили о тяжелых болезнях из-за быстро разрастающейся в их домах плесени
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика