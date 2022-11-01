Отар Кушанашвили назвал Собчак жалкой и не понимает, как она оставила ребенка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Отар Кушанашвили назвал Собчак жалкой и считает плохой матерью

Отар Кушанашвили назвал Собчак жалкой и не понимает, как она оставила ребенка

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Светская львица уехала из России после скандала с крупным вымогательством. Что теперь ждет эпатажную знаменитость?

Журналист Отар Кушанашвили считает коллегу по цеху Ксению Собчак ничтожной. Он высказал свое мнение по поводу телеведущей в своем шоу «Каково?!». По словам обозревателя, поведение светской львицы перешло все границы.

«Собчак была неприкасаемой, а стала жалкой! И как же она оставила ребенка? Видно, что Ксения в объятиях животного страха», — эмоционально сказал он.

На прошлой неделе в загородном доме Собчак полиция провела обыски. Тогда она находилась в статусе подозреваемой в громком скандале о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Однако блондинка предвидела это и успела сбежать в другую страну. Теперь непонятно, когда звезда приедет обратно на родину и приедет ли вообще.

Несмотря на сложную ситуацию, Ксения Анатольевна не отмалчивается. Она продолжает вести свой блог и даже отвечает хейтерам. По мнению светской львицы, люди слишком много злорадствуют. Журналистка признает, что в ее жизни наступили трудные времена, однако всеобщее ехидство ее недоброжелателей выставляет их не в лучшем свете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж звезды режиссер Константин Богомолов впервые вышел в свет после бегства супруги.

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