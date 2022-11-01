В Бразилии после президентских выборов вспыхнули протесты и беспорядки

В Бразилии сразу после президентских выборов начались ожесточенные протесты. Сторонники проигравшего Жаира Болсонару заблокировали дороги по всей стране.

К ним присоединились водители фур. Демонстранты жгут на трассах шины и мусор. А в городах уже орудуют мародеры, которые воспользовались вспыхнувшими беспорядками. Начались массовые грабежи.

Кстати, сам Болсонару — пропал. После победы Лулу да Сильвы экс-президент до сих пор не дал никаких комментариев и теперь все гадают в чем причина такого затишья.