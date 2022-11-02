Гений или жадина? Китаец выиграл $30 миллионов и скрыл это от семьи

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Выигравший в лотерею китаец почти два миллиарда рублей скрыл победу от семьи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он не хочет, чтобы его жена и дети стали ленивыми и избалованными.

Просто невероятная история благородства, а может быть и жадности из Китая — кому как нравится.

Мужчина выиграл в лотерею 30 миллионов долларов — это примерно 2 миллиарда рублей. Однако на вручение чека пришел в нелепом мультяшном костюме, сообщает Газета.ру со ссылкой на Asia One.

Объяснил свой поступок просто — он не хочет, чтобы его жена и дети узнали о выигрыше, ведь тогда они вырастут ленивыми и избалованными. Что тут скажешь? Практически спортивный интерес к жизни.

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