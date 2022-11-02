К Земле приближается астероид стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов

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Ученые НАСА намерены его изучить. Из чего состоит небесное тело?

Фото, видео: www.globallookpress.com / JPL/NASA; 5-tv.ru

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К Земле приближается астероид, который может озолотить все человечество. Следующая миссия NASA будет исследовать небесное тело, ядро которого состоит из железа, никеля и золота.

Его стоимость оценивается в десять тысяч квадриллионов долларов. Ученые называют астероид металлическим сердцем мертвой планеты. Ширина небесного объекта — 226 километров.

Предстоящая миссия воодушевила все космическое агентство. Там надеются, что исследование позволит не только лучше понять строение ядра Земли, но и сделать ее жителей настоящими богачами.

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