Новая вода и фуры: что изменится в жизни россиян в ноябре

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 107

С 1 ноября в РФ вводится цифровая маркировка бутилированной воды

Новая вода и фуры: что изменится в жизни россиян в ноябре

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Нововведения помогут предотвратить ввоз в страну нелегальных некачественных товаров и контрафакта.

С ноября в Российской Федерации вводится ряд правил и ограничений в индустриях торговли и таможни. О нововведениях рассказала «Российская газета».

Так, с 1 ноября введены новые правила для всех участников оборота бутилированной питьевой воды. Производители, импортеры, компании по оптовой и розничной торговле теперь обязаны использовать электронный документооборот. Иными словами, отчитываться о каждой поставке и приемке продукта. Сведения загружаются в систему «Честный ЗНАК». Однако информацию по каждой бутылке воды передавать не нужно — достаточно кода маркировки о партии товара.

Кроме того, в электронную базу нужно будет добавлять данные о распределении даже той продукции, которая не предназначена для продажи в розницу. К примеру, если бутылки с водой раздаются на безвозмездной основе в рамках благотворительных программ.

Цифровая маркировка поможет бороться с нелегальной или некачественной продукцией.

С 7 ноября мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) получат возможность останавливать фуры для проверки и самостоятельно задерживать их на более длительный срок при возникновении подозрений.

Как пояснили «Российской газете» в ФТС, нововведение позволит остановить ввоз и вывоз санкционных товаров и контрафакта.

Мобильные группы ФТС имеют право останавливать без участия ГИБДД фуры массой более 3,5 тонны вне зон таможенного контроля в специально обозначенных местах — на трассах для этого отведены зоны со знаком «Таможенный контроль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на маркетплейсах России вырос спрос на покупку автозапчастей.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

14:08
Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна
13:57
Корейское обострение: КНДР заявила о запуске десяти ракет
13:44
Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании
13:34
Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку
13:32
Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
13:21
Порок на экспорт: почему в России так популярны сериалы про наркотики и эскорт

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика