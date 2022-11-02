Новая вода и фуры: что изменится в жизни россиян в ноябре

Нововведения помогут предотвратить ввоз в страну нелегальных некачественных товаров и контрафакта.

С ноября в Российской Федерации вводится ряд правил и ограничений в индустриях торговли и таможни. О нововведениях рассказала «Российская газета».

Так, с 1 ноября введены новые правила для всех участников оборота бутилированной питьевой воды. Производители, импортеры, компании по оптовой и розничной торговле теперь обязаны использовать электронный документооборот. Иными словами, отчитываться о каждой поставке и приемке продукта. Сведения загружаются в систему «Честный ЗНАК». Однако информацию по каждой бутылке воды передавать не нужно — достаточно кода маркировки о партии товара.

Кроме того, в электронную базу нужно будет добавлять данные о распределении даже той продукции, которая не предназначена для продажи в розницу. К примеру, если бутылки с водой раздаются на безвозмездной основе в рамках благотворительных программ.

Цифровая маркировка поможет бороться с нелегальной или некачественной продукцией.

С 7 ноября мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) получат возможность останавливать фуры для проверки и самостоятельно задерживать их на более длительный срок при возникновении подозрений.

Как пояснили «Российской газете» в ФТС, нововведение позволит остановить ввоз и вывоз санкционных товаров и контрафакта.

Мобильные группы ФТС имеют право останавливать без участия ГИБДД фуры массой более 3,5 тонны вне зон таможенного контроля в специально обозначенных местах — на трассах для этого отведены зоны со знаком «Таможенный контроль».

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