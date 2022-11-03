Гулять так гулять: Ксения Бородина отводит душу в Грузии

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 52

Ксения Бородина показала видео с отдыха в Тбилиси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / borodylia

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Телеведущая махнула рукой на диету и поглощает национальные вкусности.

Ксения Бородина отправилась в очередной отпуск вместе с детьми. На этот раз телеведущая выбрала солнечную Грузию, где планирует провести ближайшие пять дней. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.

Первые кадры знаменитость сделала еще в самолете, а после — в автомобиле, где наслаждалась видами ночного Тбилиси, национальной музыкой и свежайшим хачапури.

«Я ближайшие пять дней буду есть, есть и есть», — поделилась с фолловерами Бородина.

Похвасталась Ксения и комфортабельным номером в гостинице с видом на центр города, а также сделала видео из ресторана, где стол ломится от изобилия — снова хачапури, сулугуни, жареные баклажаны с гранатом, соус сацебели, местные вина… Трапезу ведущая разделила вместе со своими друзьями.

«Как это красиво, реально надо было размеры М, L с собой брать… Сулугуни в молоке — что может быть лучше…» — предвкушает отдых Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Ксения Бородина мучается из-за головных болей, приступов недомогания и усталости.

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