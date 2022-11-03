Центр для беженцев с Ближнего Востока в Британии превратили в подобие концлагеря
В брезентовых бараках на тонких ковриках для йоги жили все подряд: беременные женщины, грудные дети, мужчины.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Великобритании центр распределения беженцев из Сирии и Афганистана превратили в нечто похожее на концлагерь. Людей привозили туда на несколько суток, а оставили на месяцы. В брезентовых бараках на тонких ковриках для йоги жили все подряд: беременные женщины, грудные дети, мужчины.
На четыре тысячи человек — всего несколько душевых кабинок. Отопления и электричества нет. Охрана людей никуда не выпускала, запрещалось подходить даже к ограждению.
О жуткой истории, о которой уже написала Daily Mail, стало известно случайно. Девочка, которая содержалась тут, на ломаном английском рассказала все в письме, положила его в бутылку и перебросила через забор журналистам. Сейчас центр закрыли. Беженцев в полностью тонированных автобусах перевезли. Куда — не сообщается.
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