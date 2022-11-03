Центр бизнеса без света: что произошло в обесточенных башнях «Москва-Сити»
В башнях Москва-сити погас свет и остановились лифты
Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru
Сначала сработала сигнализация, после чего погас свет и остановились все лифты.
Опубликованы кадры из бизнес-сердца российской столицы. Сразу три башни «Москвы-Сити» внезапно оказались обесточены.
Сначала сработала сигнализация, после чего погас свет и остановились все лифты. Людям пришлось эвакуироваться в кромешной темноте по аварийным лестницам.
Что стало причиной блэкаута — пока не ясно. Но уже известно, что о ЧП узнали даже в Кремле. Дело в том, что в «Москва-Сити» располагаются офисы сразу нескольких министерств, и в этот самый момент у них было совещание по видеосвязи с Владимиром Путиным.
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