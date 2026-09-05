Суперкар Ferrari попал в ДТП в центре Москвы

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 39 0

Автомобили столкнулись на Большой Пироговской улице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В центре Москвы произошло ДТП с участием Ferrari 812 Superfast и внедорожника Volkswagen Touareg. Об этом 5 сентября сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, авария случилась на Большой Пироговской улице. Предварительно, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в сети обсуждали, что а рулем Ferrari мог был экс‑депутат Госдумы Игорь Ибышев.

Экс-кандидат в депутаты Госдумы Игорь Ибышев опроверг 5-tv.ru информацию о том, что разбившийся в центре Москвы Ferrari принадлежит ему. По его словам, он продал суперкар еще три года назад и не знает, кто является его нынешним владельцем.

Съемочная группа телеканала побывала на месте аварии. Возле поврежденного спорткара корреспонденты заметили мужчину в черном худи с накинутым капюшоном, который беседовал с инспектором ДПС. На вопрос журналиста, был ли он за рулем Ferrari, мужчина ответил «нет» и вместо объяснений начал снимать репортеров на телефон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как исполнительница хита «Базовый минимум», российская певица Sabi попала в ДТП с девушкой на самокате.

Девушка на самокате утверждает, что едва не врезалась в Сабину.

Певица, однако, смотрит на ситуацию иначе: по ее словам, она вовремя нажала на тормоз и предотвратила столкновение.

«Хорошо, что я затормозила и вас не сбила», — подчеркнула певица.

После случившегося виновница происшествия разрыдалась от испуга. Но Sabi не стала выяснять отношения — она обняла ее, успокоила и пообещала оплатить ремонт автомобиля.

Артистка добавила, что поломка машины — мелочи по сравнению с бедой, которую удалось избежать обеим девушкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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