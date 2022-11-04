Страны G7 и Австралия договорились о фиксированной цене на российскую нефть

Страны G7 и Австралия договорились установить так называемый потолок цен на российскую нефть — покупать сырье они собираются по фиксированной максимальной ставке, а не в рамках динамического коридора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Коалиция согласилась, что предельная цена будет фиксированной (и регулярно пересматриваться), а не сниженной от индекса мировых цен на нефть. Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы свести к минимуму нагрузку на участников рынка», — цитирует агентство слова источника в коалиции, пожелавшего сохранить анонимность.

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Коалиция пришла к выводу, что покупка российской нефти по цене в рамках динамического коридора может привести к излишней волатильности, уточнил источник Reuters. Страны G7 и Австралия якобы опасаются, что это предоставит Москве рычаги влияния на рынок за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.

Впрочем, трудности создает и фиксированный потолок цен. В материале агентства говорится, что регулярное изменение фиксированной ставки, по которой можно покупать сырье у РФ, потребует множества встреч и совещаний и усилит бюрократические процессы между участниками этого соглашения.

Какая именно предельная цена на баррель российской нефти может быть установлена, источники Reuters не сообщили. При этом они отметили, что потолок цен должен начать действовать уже в конце ноября.

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть 2 сентября. Заявленная цель этого — сокращение доходов Москвы и снижение мировых цен на энергоносители. Президент РФ Владимир Путин после этого сообщил, что «ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут» на Запад при введении потолка цен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр энергетики Катара пригрозил не поставлять газ в Европу, если будет введен потолок цен на российское топливо.