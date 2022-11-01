Министр энергетики Катара пригрозил не поставлять газ в Европу: «Лучшее решение»

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Министр энергетики Катара пригрозил не поставлять газ в Европу в случае введения потолка цен на топливо из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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Власти страны намерены так поступить в случае, если введется обсуждаемый Западом потолок цен на нефть из России.

Катар пригрозил не отправлять свой газ в Европу, если там введут потолок цен на российские энергоносители. Об этом в интервью Bloomberg-TV заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

Он недвусмысленно намекнул — «газ может оказаться не в Европе, а где-то еще». По словам министра, стремление европейцев установить лимит цен идет вразрез с законами рынка.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил Аль-Кааби.

Ранее Катар по просьбе западных стран согласился не направлять на другие рынки товары, предназначенные для Европы. Но по контракту ему это не запрещается.

Министр энергетики отметил: пока его страна придерживается прежних договоренностей, но может и поменять свое решение. После этих заявлений цены на газ в Европе мгновенно выросли более чем на 10%.

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