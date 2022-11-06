Мама звезды «Дома-2» Марины Африкантовой прячет шрам после страшной аварии

Мама участницы популярного телешоу Марины Африкантовой попала в страшное ДТП. Татьяна Африкантова чудом выжила, но получила серьезную травму головы. Женщина прячет шрамы за длинными волосами, но следы еще долго будут напоминать ей об ужасной аварии. Состояние матери прокомментировала участница «Дома-2» в своей социальной сети.

Дочь Татьяны Африкантовой очень переживает за состояние мамы. Она призналась, что проводила с ней по пять-шесть часов в больнице, а после выходила и давала волю эмоциям. Девушка была шокирована, когда увидела, какие травмы получила ее мама в ДТП.

«Я такого никогда не видела! На фото полголовы не было, обширная скальпированная рана. До сих пор не понимаю, как врачи это все промывают от грязи и сшивают», — подчеркнула Африкантова-младшая.

Татьяна Африкантова. Фото: Instagram* / afrikantova_tv

Звезда известной телестройки считает, что время — главный лекарь. Сейчас она живет в Туапсе и пытается не впасть в жуткую депрессию.

«Плохие мысли меня поедают, особенно с утра и по ночам, но я стараюсь гнать их от себя подальше, правда, не всегда получается, накрывают сильная тревога и слезы <…> Ни на секунду не показываю, что мне грустно. Только боевой настрой. Говорю мамочке, мол, прорвемся, ты сильная, ты в надежных руках! В моих глазах она действительно всегда очень сильная, боевая женщина! Правда, не в этот раз», — признается Марина Африкантова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 29 сентября мама экс-участницы «Дома-2» попала в аварию в Туапсе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ