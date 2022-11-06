«Обнаглели!» — сестру Жанны Фриске возмутил памятник певице в подмосковном ресторане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 837

Сестра Жанны Фриске потребовала убрать статую певицы из ресторана в Королеве

«Обнаглели!» — сестру Жанны Фриске возмутил памятник певице в подмосковном ресторане

Фото: www.globallookpress.com / Ali Magomedov

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Владельцы заведения заявили, что скульптуру знаменитости им подарил автор.

Скандалы вокруг имени умершей в 2015 году Жанны Фриске не утихают до сих пор. Предметом очередного стал памятник певице, появившийся в подмосковном ресторане.

Как сообщила подписчикам в соцсети сестра покойной звезды Наталья, в одном из увеселительных заведений Королева поставили копию монумента Жанны Фриске, установленного на ее могиле на Николо-Архангельском кладбище.

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: „Нам подарили“. Просто в край обнаглели», — возмутилась Наталья Фриске.

Статуя Жанны Фриске в подмосковном ресторанеСтатуя Жанны Фриске в подмосковном ресторане. Фото: Instagram* / friske_natalia

Владельцы ресторана объяснили, что скульптуру им подарил автор, однако по требованию родных певицы им пришлось ее все же убрать.

Летом стало известно, что в Москве установят бронзовый бюст певицы Жанны Фриске. Проект бюста изготовил известный скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Его работу уже одобрили члены семьи покойной певицы. Ее отец Владимир Фриске отметил, что автору удалось сохранить и передать «горящий» взгляд его знаменитой дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядит и чем занимается сын Жанны Фриске.

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