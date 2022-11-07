Это не работает: почему в Европе признали бесполезность антироссийских санкций

Российский эксперт отмечают, что их западные коллеги не сообщили ничего нового.

Ряд европейских специалистов вашингтонского Института международных финансов (IIF) в материале для европейского центра Bruegel подвели промежуточный итог всех пакетов экономических санкций, наложенных на Россию. И экономистам пришлось признать: подавляющая часть из более чем 12 тысяч ограничений не работают.

В материале возлагается надежда на то, что санкции заработают спустя какое-то время, а современная экономика имеет еще большие возможности для нового давления на РФ. Но российские эксперты считают, что подобные доклады необходимы, чтобы оправдать недалекую политику европейских лидеров. Экономист Денис Ракша в разговоре с KP.RU отметил, что санкции работают, но совершенно не так, как предполагали в Европе.

«Америку авторы исследования не открыли. <…> Никто точно не знает, как именно они будут нам вредить. Самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, — нефтяное эмбарго. Но решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран фактически снимает эту угрозу. Да и США, как выяснилось, не особенно проверяют, что декларируют их трейдеры», — отметил специалист.

Экономист добавил, что даже при введении ограничений цен на нефть из России, страна легко найдет обходной путь. Например, можно будет поставлять энергоресурс в Саудовскую Аравию, которая с легкостью перепродаст нефть и в США, и в Европу.

Да и самые жесткие санкции на поставку технологий и оборудования, как пояснил Денис Ракша, не получилось реализовать.

«Напрямую многие поставки прекращены. Но терять российский рынок западные компании все равно не хотят. Поэтому начинают работать схемы поставок через Турцию и другие окольные пути. В одной очень известной компании, которая получает оборудование из Европы, мне недавно сказали, что они продолжают все покупать как раньше, усложнилась только доставка», — поделился с журналистами экономист.

Ну а сам доклад, по мнению эксперта, предназначен только для того, чтобы прикрыть спину тем, кто вводил санкции против России, мягко размыть внимание общественности, прикованное к не очень качественной работе властей. Да и тезисы о долгосрочной перспективе эффекта санкций тоже очень похожи на отговорки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет после введения потолка цен на нефть из России.