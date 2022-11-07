Мария Захарова предсказала Евросоюзу скорую гибель

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 205

Российский дипломат связала гибель объединения с расширением количества стран-участников.

Мария Захарова предсказала Евросоюзу скорую гибель

Фото: © РИА Новости / Жюльен Маттиа

Читайте нас в: Дзен Новости

Евросоюзу скоро может прийти конец. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале.

Так она прокомментировала интервью Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели немецкой газете Welt am Sonntag.

Вархели заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет годы. Но представитель МИД России считает, что это станет ошибкой объединения, а также приведет к развалу ЕС.

И именно годы, уверена Захарова, займет процесс краха Евросоюза, наступив одновременно с принятием Украины в объединение.

Мнение о том, что Евросоюз находится на пороге своей гибели, высказывалось и ранее. Так, издание Bloomberg со ссылкой на уходящего премьер-министра Италии Марио Драги писало, что разногласия в Евросоюзе могут закончиться победой президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Венгрии открыто заявили, что Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика