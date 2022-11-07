Артист кино и театра сыграл десятки персонажей, но только в зрелом возрасте обрел истинную популярность и всенародную любовь.

Роль Митяя Буханкина можно назвать главной в карьере заслуженного артиста РФ Николая Добрынина. Несмотря на десятки работ в кино и театре, всенародную любовь ему подарил именно персонаж из сериала «Сваты», пишет KP.RU. Очаровательный герой даже получил собственный спин-офф «Байки Митяя», настолько поклонникам не хотелось с ним расставаться.

«Я совершенно не рассчитывал, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: „Эй, Митяй!“» — признался артист.

Стоит отметить, ради хорошей роли Добрынин готов на многое. Так, при подготовке к съемкам в многосерийной картине «Орлова и Александров» он пошел на хирургическое вмешательство, чтобы сыграть Леонида Утесова. Решительный артист прочел сценарий и понял — его герой должен выглядеть моложе. Недолго поразмышляв, отправился к пластическому хирургу для блефаропластики — врачи подтянули ему веки и убрали возрастные мешки под глазами.

Хотя слава Митяя сделала Добрынина намного более востребованным актером, в седьмом сезоне «Сватов» он сниматься не стал. Но карьера звезды на этом не угасла. 59-летний артист регулярно участвует в кинопроектах, выходит на театральную сцену — около 300 спектаклей в год. Признается, как начал трудиться в шестом классе, так до сих пор и не может оставаться без работы. Мальчиком в родном Таганроге он шил мешки для картошки, сколачивал почтовые ящики, был грузчиком. После школы поступил в ГИТИС и погрузился в творческую профессию.

«Вообще, в кино мне выпал безумно тернистый путь. Очень нелегкая история, несмотря на внушительное количество работ. Каждый раз приходится доказывать, что я что-то могу», — говорил Добрынин.

Николай Добрынин, актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ. © РИА Новости / Виталий Аньков

Николай Добрынин дважды разводился, истинное счастье, по собственным словам, он обрел с третьей супругой Екатериной Комиссаровой. С ней артист прожил 20 лет. Первую избранницу Ксению Ларину он отвел в ЗАГС в студенчестве, через пять лет они развелись. Вторая супруга актера — дочь легендарной Маргариты Тереховой Анна. Он стал официальным отцом для ее сына Михаила, воспитывал до 16 лет, после расставания с женой сохранил теплые отношения с парнем, часто видится с ним.

Комиссарова подарила Добрынину кровную наследницу — дочь Нину. Десять лет у пары не получалось стать родителями, и они почти отчаялись. Верят, что вымолили девочку, так как она появилась вскоре после посещения артистом храма в Сирии. Настоятельница местного монастыря передала его супруге пояс, наказала носить его постоянно — и как будто по волшебству женщина забеременела. Так в 45 лет Николай Добронравов впервые стал отцом. В Нине он души не чает и забегает увидеться хоть на часок между съемками.

«Я просыпаюсь утром и чувствую, что окрылен, у меня покой на душе… Стараюсь жить по понятиям, как у нас в Таганроге говорили. По совести. Я не святой, прошел все, что только возможно. Жить надо так, чтобы было что вспомнить в старости, но стыдно об этом рассказать — это обо мне», — говорит актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с участием Анны Кошмал, одной из актрис сериала «Сваты». Актриса отреклась от коллег, которых прежде называла своей семьей, как только началась спецоперация РФ на Украине. Звезда регулярно выдает громкие заявления, пытается спровоцировать бывших партнеров по съемкам. В октябре Кошмал открыто радовалась теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли четыре человека.