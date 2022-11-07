Стало известно, кто в США ведет активные переговоры с Россией

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 602

Wall Street Journal: помощник главы США Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым

Стало известно, кто в США ведет активные переговоры с Россией

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета безопасности РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Активный диалог с российскими представителями поддерживает только один американский политик.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ведет переговоры с представителями РФ по ситуации на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что диалог ведется с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Основная цель Салливана заключается в том, чтобы не допустить эскалации конфликта между странами, а также оставаться с российскими коллегами на связи, не позволяя контакту прерваться. Отдельно журналисты отмечают, что целью диалога не является вопрос завершения спецоперации.

Печально, но здравая инициатива американского чиновника не находит поддержки у его коллег, так как они считают подобные действия «непродуктивными».

В прессе отдельно отмечают, что именно Салливан призывал украинские власти дать России максимально четкий и открытый сигнал о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее The Wall Street Journal также сообщал о том, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем США склоняют Украину к переговорам с Россией.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика