Ударить с новой силой: зачем США склоняют Украину к переговорам с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 708

Политолог Солонников: США склоняют Украину к переговорам с РФ, чтобы собраться с силами

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Вашингтон беспокоит, что РФ своими ударами по энергосистеме Незалежной окончательно ее обесточит и заставит капитулировать.

Подталкивая Украину к переговорам с Россией, США хотят лишь выиграть время, чтобы подготовить Незалежную к новому удару по РФ. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Дмитрий Солонников.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

По словам Солонникова, США беспокоят удары России по энергосистеме Украины, которая все более погружается во тьму. Вашингтон хочет каким-то образом это остановить, чтобы возместить потери Украины в энергетике и перезапустить работу ее военной машины.

«Лучший вариант для этого — начать переговоры с Россией или заявить о готовности к ним, потребовав от России в качестве жеста доброй воли остановить удары по энергосистеме. Если Россия купится на эту утку и остановит удары, то начнутся бессмысленные, ни к чему не приводящие переговоры. За это время США возместят Украине потери в технике, после чего ударят по России с новой силой», — пояснил политолог.

Кроме того, американцев беспокоит ситуация в Европе, где отчетливо набирает обороты тенденция рассматривать происходящее на Украине не только с антироссийской точки зрения.

«Как показывает социология, все больше европейцев считают, что виноваты обе стороны или что именно политика НАТО и США привела к нынешнему конфликту. В связи с этим обсуждается необходимость завершить данный конфликт в переговорном русле. Именно так, реагируя на настроения населения, будет себя вести часть европейских политиков. В этой ситуации США важно показать, что Украина не является препятствием к продвижению в переговорах», — отметил политолог.

При этом, подчеркнул Солонников, реальные переговоры практически невозможны, так как позиции сторон диаметрально противоположны, и согласия между ними нет и быть не может, потому что фактически речь идет о капитуляции или России, или Украины.

«Однако сам процесс переговоров и заявления о том, что они желательны, будут создавать позитивный имидж для нынешнего украинского режима. В свою очередь полный отказ от переговоров ставит его в невыгодное имиджевое положение», — резюмировал Солонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус посоветовал Джо Байдену начать переговоры с Владимиром Путиным после речи главы России на «Валдае».

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