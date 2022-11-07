Кучера высмеял Лободу за песни на русском языке: «Удивительные пердимонокли»

Украинская певица разорвала все связи с Россией после начала спецоперации по защите Донбасса и взялась финансировать ВСУ.

Телеведущий и актер Оскар Боголюбов, известный зрителю как Оскар Кучера, высмеял мятущуюся певицу Светлану Лободу, которая в контексте ситуации на Украине сыплет антироссийскими лозунгами, но продолжает петь по-русски. Концерты исполнительницы в РФ прекратились сразу после начала спецоперации по защите Донбасса.

Звезда заявила, что уровнем культуры Москва обязана исключительно талантливым украинцам, бросилась финансировать украинскую армию и отправилась в тур по Европе. Недавно в личном блоге 40-летняя Лобода записала обращение к поклонникам с приглашением на очередное шоу на двух языках — украинском и английском. Кучера не удержался от едкого комментария.

«Помните, была такая певица ртом Лабуда Лабода? Так вот она уже рассылает видео с приглашением на свои концерты (так, вероятно, мало кто ходит), причем на украинском и английском языках… Однако поет почему-то все еще на русском… Упс… Глупость часто творит с людьми удивительные пердимонокли», — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Светлана Лобода, стоит отметить, ничуть не смущается языкового диссонанса. В одном из интервью она заявила, что говорила и будет говорить по-русски, как и члены ее семьи. Артистка подчеркнула, что любит второй родной язык — украинский, но русский приносит ей больше денег. Ничего личного. Ее правда — главные хиты артистки, приносившие гонорары с неприличным количеством нулей, были написаны все же не на мове.

К слову, власти РФ уже ответили на гибкие патриотические принципы Лободы запретом на въезд в страну на 50 лет. В этом списке также оказались исполнители Макс Барских (Настоящее имя Николай Бортник. — Прим. ред.), Потап и Настя Каменских, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук из группы «Океан Эльзы», Тина Кароль, Иван Дорн, ведущие Антон Птушкин и Андрей Бедняков, певица Наргиз Закирова и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе начали массово отменять концерты украинских звезд.