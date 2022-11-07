Трагедии могло и не быть: почему балкон в Сочи унес жизни двоих людей

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СК возбудил дело после обрушения балкона в Сочи

Фото, видео: ТАСС / Прокуратура Краснодарского края; 5-tv.ru

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Злого умысла вроде бы ни у кого не было. Но причиной трагедии могла стать халатность.

В пятиэтажке в центре Сочи рухнул балкон с людьми. Два человека скончались на месте, еще один с тяжелейшими травмами был доставлен в больницу. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

На фасаде дома отчетливо видны следы обрушения. Тяжелая бетонная плита при падении сбивала соседские кондиционеры. Балкон рухнул с высоты пятого этажа — уцелеть шансов практически не было.

«Обрушился балкон пятиэтажного дома. Дом 1958 года постройки. На нем находилось три человека, двое из которых погибли, один находится в тяжелом состоянии в городской больнице», — сообщил журналистам замглавы Сочи Вадим Снегирев.

Как уже стало известно, погибший 60-летний мужчина был в Сочи на заработках и снимал квартиру у друзей. О том, что балкон ветхий и представляет опасность, мог и не знать. В момент трагедии он и двое его знакомых, видимо, вышли подышать свежим воздухом. Вместе с хозяином погибла 37-летняя женщина, еще одному мужчине чудом удалось выжить. У него переломы позвоночника и таза.

Сейчас место происшествия оцеплено. Тела погибших увезли, но работа аварийных служб еще не завершена. Как раз сейчас спасатели демонтируют элементы балкона, которые могут обрушиться.

Дом 13 на Донской улице был построен 64 года назад. Последний раз капитальный ремонт проводили еще в прошлом веке. Хотя, по словам жителей, здание было в аварийном состоянии.

«Конечно, все старое, ветхое. Давно я знаю, что домком этот боролся давно, чтоб поставили на ремонт», — сообщила соседка Ирина.

Почему ремонт не провели вовремя, сейчас предстоит разбираться следователям. Дело уже поставлено на особый контроль. Пока же власти заявили, что остальным жильцам ничего не угрожает. Впрочем, вряд ли кто-то из них в ближайшее время захочет выходить на балкон.

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