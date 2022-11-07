Пугачева, Лолита, Алсу: стало известно, кто «похоронил» Бориса Моисеева

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 043

Директор Моисеева Горох заявил о регулярной помощи артисту со стороны Пугачевой

Пугачева, Лолита, Алсу: стало известно, кто «похоронил» Бориса Моисеева

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Внезапная смерть звезды стала ударом для поклонников. К чему привела его дружба с шоу-бизнесом? И помогла ли проводить в последний путь Моисеева Алла Пугачева, сбежавшая из РФ до похорон друга?

Чуть больше месяца назад умер певец Борис Моисеев, а директор артиста до сих пор не может поверить в это. До самого конца Сергей Горох тесно общался с исполнителем, поэтому смерть подопечного разделила его жизнь на «До» и «После». Утрату представитель звезды переживает очень непросто.

«Он никогда не показывал, что ему плохо и тяжело. Мы каждый день расставались с ним на позитиве. Я приходил, рассказывал ему какую-то смешную историю, мы смеялись и расходились. Ничего не предвещало беды! Он до последнего дня был в сознании и сам себя обслуживал», — вспомнил Горох последние дни Моисеева в беседе с MK.RU.

По словам директора певца, многие коллеги по цеху не забывали о Борисе Михайловиче. Например, Алла Пугачева регулярно поддерживала связь со старым другом, отправляла ему большие пакеты с продуктами и всячески поддерживала. Помимо нее и остальные отечественные знаменитости не остались равнодушными. Некоторые из них вложились в похороны Моисеева.

«Игорь Крутой по первому звонку решил вопросом с захоронением. <…> Алла Борисовна помогла, Лолита, Алсу, Надежда Георгиевна Бабкина, у которой я сейчас работаю. Она поддерживает меня и сейчас без внимания не оставляет. Огромное количество людей помогло проводить Борю в последний путь на серьезном уровне», — рассказал Горох.

Еще Сергей назвал официальную причину гибели подопечного — это острая сердечная недостаточность. Хотя брат вокалиста Маркс Толкач считает иначе. Ранее 5-tv.ru сообщал волнующую тайну смерти Моисеева.

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