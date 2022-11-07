Полянский: ООН пообещала РФ снять санкции на вывоз российского зерна

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Организация должна осуществить взятые на себя обязательства до 18 ноября.

Полянский: ООН пообещала РФ снять санкции на вывоз российского зерна

Фото: www,globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Москва напомнила Организации Объединенных Наций (ООН) об обещании снять все ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой в ближайшие сроки. По его словам, ООН должна выполнить это до 18 ноября. Такая дата является «логичным дедлайном» в условиях текущей сделки.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения (о продлении сделки — Прим. ред.) мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — объяснил Полянский в беседе с «Известиями».

Еще 3 ноября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что со стороны Москвы часть сделки по вывозу зерна, продовольствия и удобрений осуществляется не лучшим образом. Россия намерена учесть это при пролонгации документа после 18 ноября.

Несмотря на то, что антироссийские ограничения Великобритании, США и ЕС напрямую не влияют на продовольствие и удобрения, они замедляют работу финансовых сделок в аграрной сфере. Дело в том, что Россельхозбанк попал под западные санкции, а это основной российский оператор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет, если Украина нарушит «зерновую сделку».

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