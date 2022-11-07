«Непримиримые разногласия»: почему Белла Порч осталась одна после тайного брака

Горячая шатенка призналась своей 92-миллионной аудитории в TikTok, с кем делила постель последние четыре года.

Сексапильная американская звезда TikTok Денари Порч, известная как Белла Порч, сделала сенсационное признание. Она тайно вышла замуж четыре года назад, зимой 2019 года. Ее избранником стал некий Тайлер Порч, передает Газета.ру. Всегда якобы откровенная со своими подписчиками видеоблогер, по сути, призналась, что водила их за нос.

Пока 92 миллиона поклонников тиктокерши в буквальном смысле пытались «переварить» эту новость, она отправила им вдогонку еще одно откровение — 25-летняя певица разводится. Теперь место в ее сердце и постели вакантно. Документы на расторжение брака селебрити филиппинского происхождения подала в суд Лос-Анджелеса. В графе о причинах расторжения брака Порч указала общепринятую формальность — «Непримиримые разногласия». О настоящем поводе для разрыва девушка промолчала.

Американская звезда TikTok Белла Порч призналась, что тайно вышла замуж четыре года назад. instagram* / bellapoarch

В тайном браке у Беллы Порч детей не было. Поэтому она подчеркнула свою независимость тем, что отказалась от алиментов после официального расставания с супругом. А вот от фамилии мужа блогер отказываться не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Виктория Боня раскрыла свой секрет преодоления самого главного человеческого страха.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ