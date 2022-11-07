Киев будет цел? Макрон трясется в страхе от слов Путина про «победу»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 132

Daily Mail: Путин напугал Макрона словами о ядерных ударах США по Хиросиме и Нагасаки

Киев будет цел? Макрон трясется в страхе от слов Путина про «победу»

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас европейские страны боятся любых разговоров про оружие массового уничтожения. Но правильного ли «врага» они выбрали?

Президент Франции испугался слов российского лидера Владимира Путина о применении ядерного оружия. В разговоре с французским коллегой глава государства отметил, что для победы необязательно наносить ядерный удар по крупным городам вражеского государства.

Как сообщило издание Daily Mail, Путин якобы привел в пример Хиросиму и Нагасаки, атомные атаки на которые принесли победу США. Это очень встревожило Макрона, он посчитал, что наша страна может использовать ядерное оружие на территории Украины для завершения конфликта.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», — говорится в издании.

В том числе в газете отмечается, что разговор двух лидеров был основан на фоне переживаний Макрона по поводу применения Москвой ядерного оружия в ходе специальной военной операции. Сейчас это главный страх Европы.

Как отметило издание Газета.ру, даже Лиз Трасс в последние дни пребывания на посте премьер-министра Великобритании боялась, что кто-то воспользуется оружием массового уничтожения. Она каждый день следила за прогнозом погоды — вдруг радиоактивный ветер подует в сторону королевства?

Вероятно, страхи Трасс реалистичны и слежка за погодой оказалась отличной идеей. Правда, угроза исходит вовсе не от России. Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США создают климатическое оружие и когда оно «выстрелит».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика