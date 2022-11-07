Заставила? Молодой муж Яны Поплавской переписал на нее имущество

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 433

Молодой муж актрисы Яны Поплавской радиоведущий Евгений Яковлев переписал на жену свое имущество

Заставила? Молодой муж Яны Поплавской переписал на нее имущество

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая актриса жаловалась на жадность своего бывшего мужа.

Молодой муж 55-летней актрисы Яны Поплавской переписал на нее имущество. Радиоведущий Евгений Яковлев рассказал об этом в эфире федерального канала. Правда ли новоиспеченный супруг готов на все ради любимой, или Поплавская заставляет его идти на необдуманные шаги?

40-летний Яковлев говорит, что души не чает в актрисе. Семья обзаводится имуществом, которое ведущий по-джентельментски переписывает на артистку. Недавно супруги приобрели недвижимость — купили дом.

«Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — прокомментировал Яковлев журналистам.

Актриса рассказала, что познакомилась с Яковлевым 15 лет назад, семь из них они жили вместе. В конце октября пара, наконец-то, решила узаконить отношения и показать пример «традиционного брака».

Первый муж Яны Поплавской — режиссер Сергей Гинзбург. Пара состояла в браке до 2011 года. У актрисы есть два сына от экс-супруга — Никита и Клим.

«Я не понимаю, как можно было забрать квартиру у старшего сына и жить в ней. Я не понимаю, как можно было снять деньги со счетов даже у детей», — жаловалась на бывшего мужа Поплавская журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Поплавской и Яковлева, который моложе жены на 15 лет.

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