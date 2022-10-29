«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Знаменитая актриса познакомилась с избранником 15 лет назад. Почему они так долго не могли решиться на брак?

Актриса Яна Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Новоиспеченный супруг младше 55-летней актрисы на 15 лет. О радостном событии Поплавская сообщила в своем Telegram-канале.

Актриса рассказала, что познакомилась с Яковлевым 15 лет назад, семь из них они жили вместе. Пара, наконец-то, решила узаконить отношения.

«Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — поделилась с фанатами Поплавская.

Яна Поплавская также высказалась в отношении однополых браков. По ее мнению, популяризация традиционного брака и семейных ценностей должна по-особенному поддерживаться государством.

«Решили показать пример традиционного брака! Пропагандируем семейные ценности. Если за пропаганду ЛГБТ многомиллионный штраф, можно ли получить премию за пропаганду брака женщины и мужчины?» — рассказала актриса.

Примечательно, что для церемонии бракосочетания актриса предпочла традиционному белому платью бордовый атласный наряд. На Евгении Яковлеве был синий костюм и белая рубашка.

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