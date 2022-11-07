Обстановка накалена до предела: что происходит в США перед выборами в Конгресс

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Корреспондент «Известий» показала, что происходит в США перед выборами в Конгресс

Фото, видео: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ТАСС; 5-tv.ru

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В терроре и политике запугивания избирателей демократы и республиканцы обвиняют друг друга.

Большие выборы в США даже не начались, а в городах уже усилены полицейские патрули, сотрудники избиркомов увольняются, а те кто еще остались, боятся приходить на работу. И при этом республиканцы и демократы все яростнее обвиняют друг друга в провокациях и готовящемся подлоге. Елена Хмура расскажет о настроении в Америке

Предвыборные разговоры Обамы и Байдена все меньше интересуют американцев. На конференции в Филадельфии пришлось закрыть половину арены и прятать пустые кресла за занавесом.

На этом фоне Дональд Трамп в окружении сторонников полон энтузиазма. Он уверен в победе республиканцев и, кажется, готов вернуться в Белый дом.

«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова. Следите за нашими новостями», — заявил экс-президент США.

Как обычно, Трамп не упускает случая задеть Байдена. Он заявил, что если нынешний хозяин Белого дома задержится у власти, то США — ни больше, и не меньше — перестанут существовать как единое государство. В ответ Байден на собственном митинге попытался переложить вину за все проблемы в стране на своего предшественника. Но и тут не обошлось без казусов, которые буквально преследуют Джо: сначала президент споткнулся на ровном месте, а следом один из его слушателей упал в обморок.

От того, какая партия будет представлять большинство в Конгрессе, напрямую зависит насколько быстро Байден сможет проводить свои решения через парламент. Если там будет большинство республиканцев — делать это будет как минимум затруднительно. Многие американцы готовы проголосовать досрочно, но боятся. Полицейские ловят вооруженных людей, которые постоянно крутятся у участков и запугивают не только избирателей, но и работников избиркомов. Опасаясь за свою жизнь, они массово увольняются. А комнаты для голосования уже больше похожи не неприступные бункеры.

В терроре и политике запугивания избирателей демократы и республиканцы обвиняют друг друга. Силовики же уверяют, что готовы прийти на помощь по первому зову.

Во Флориде за мошенничество на выборах еще в августе арестовали 20 человек. Все они оказались сторонниками демократов. Создали даже движение защитников демократии, которые уверяют, что добиваются честных результатов разумеется с неминуемой победой именно их партии.

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