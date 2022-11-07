Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения в РФ

В России появится молодежное экологическое движение. Предложения по его созданию президент РФ Владимир Путин поручил представить до 1 декабря.

А еще в стране создадут восемь эко-технопарков, где будут перерабатывать отходы. Об этом уже стало известно на совещании в правительстве. Эти территории через два года появятся в Приморье, Краснодарском и Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. На новых высокотехнологичных производствах смогут экологично перерабатывать шины, пластик и химические отходы.