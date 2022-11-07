Мощный пожар произошел на судне на ремонтном заводе под Астраханью

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 108

Причиной возгорания, предположительно, стали сварочные работы.

Мощный пожар произошел на судне на ремонтном заводе под Астраханью

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ленинском районе Астраханской области произошел пожар на судне. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В 18:04 (17:04 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли 18 пожарных и семь единиц техники. На данный момент открытое горение на судне ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара и причины его возникновения сейчас уточняются.

По данным 5-tv.ru, причиной возгорания стали сварочные работы. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что ЧП случилось на судне, стоящем на стапелях центра судоремонта «Звездочка» по улице Артабекова, 37. Предприятие выполняет ремонт кораблей ВМФ, включая их вооружение, а также ремонт гражданских судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак» на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить
17:58
Бьют на тысячи километров: чем Россия ответит на американские ракеты Trident II

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика