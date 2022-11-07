Мощный пожар произошел на судне на ремонтном заводе под Астраханью

В Ленинском районе Астраханской области произошел пожар на судне. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В 18:04 (17:04 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли 18 пожарных и семь единиц техники. На данный момент открытое горение на судне ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара и причины его возникновения сейчас уточняются.

По данным 5-tv.ru, причиной возгорания стали сварочные работы. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что ЧП случилось на судне, стоящем на стапелях центра судоремонта «Звездочка» по улице Артабекова, 37. Предприятие выполняет ремонт кораблей ВМФ, включая их вооружение, а также ремонт гражданских судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак» на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.