Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Хронология мощного пожара на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 418

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге загорелся рыболовный траулер «Механик Маслак»

Фото, видео: Telegram / Megapolisonline

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Возгорание произошло на одном на одном из строящихся кораблей.

Стали известны подробности крупного пожара на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.

Как сообщил источник в экстренных службах, возгорание произошло в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак». Судно уже спущено на воду, но работы по его строительству еще не закончены.

На ликвидацию возгорания выехали 50 ФПС МЧС России. Пожару был присвоен ранг № 2. Всего с огнем боролись 58 пожарных.

Сейчас возгорание на судне локализовано, сообщают в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». Информация о пострадавших уточняется, причины и площадь возгорания пока также неизвестны.

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2021 года на заводе «Северная верфь» в Петербурге загорелся строящийся корвет «Проворный», который в скором времени должны были передать в Тихоокеанский флот ВМФ России.

+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

16:25
Синдром внезапной смерти: что это такое и кто находится в зоне риска
16:13
Минобороны: удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был согласован с Вашингтоном
16:09
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море в Сочи
16:04
Срезали плоть: пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство
15:55
Житель Петербурга хладнокровно убил и расчленил собутыльника электропилой
15:41
Без мазута никуда: как антироссийские санкции убивают Европу

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
В Кремле отреагировали на возможный визит Нэнси Пелоси в Тайвань
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год