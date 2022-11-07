В жестоком убийстве болгарской кинозвезды Виолеты Доневой заподозрили внучку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 685

В Болгарии за убийство актрисы Виолеты Доневой судят ее 18-летнюю внучку

В жестоком убийстве болгарской кинозвезды Виолеты Доневой заподозрили внучку

Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

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Тело 79-летней исполнительницы главной роли в фильме «Любовь» было найдено в ее квартире.

Внучку кинозвезды Виолеты Доневой 18-летнюю Ивет Стайкову в Болгарии судят за жестокое убийство своей бабушки. Девушку заподозрили после того, как полиция обнаружила тело 79-летней Доневой в квартире, где она проживала.

До этого актриса несколько дней не отвечала на звонки, поэтому правоохранители были вынуждены выломать дверь и проникнуть в жилище.

По информации болгарского издания «24 часа», на теле Доневой обнаружили множественные колото-резаные раны. Позднее задержали Стайкову — известно, что девушка на протяжении четырех лет употребляла наркотики и была психически неуравновешенной. В свою очередь Донева заботилась о внучке и регулярно давала ей деньги.

Виолета Донева прославилась главной ролью в картине «Любовь», которая завоевала Золотой приз VIII Московского международного фестиваля (1973), разделив его с фильмом «Это сладкое слово — свобода!» Витаутаса Жалакявичюса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело бывшего игрока Тверского хоккейного клуба (ТКХ) Александра Лифанова нашли дома в луже крови.

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