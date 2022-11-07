Каким знакам зодиака принесет беду лунное затмение 8 ноября 2022 года

Полное затмение Луны начнется 8 ноября в 11:01 и завершится к 17:56 по московскому времени. Не все жители России смогут увидеть редкое природное явление, при котором земной спутник окрашивается в красноватый оттенок — отсюда второе название «Кровавая Луна». Практически все время затмения небесное тело будет находиться под горизонтом, потому заметным станет лишь на полчаса с 16:29 до 16:56. Во всей красе оно покажет себя на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии.

Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Айгуль Хуснетдинова, лунные затмения обычно происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии с Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — потому Луну называют кровавой. Это случается это дважды в год. Особое положение спутника оказывает влияние на судьбы большинства представителей зодиакального круга.

«Кровавая Луна 8 ноября 2022 года закроет коридор затмений, который открылся 25 октября солнечным затмением, и в промежутке между этими небесными явлениями — 30 октября — планета войны Марс повернула вспять и стала ретроградной. Поэтому нынешней коридор затмений по своей энергетике очень тяжелый… Практически каждый человек почувствовал на себе влияние этого затмения: прежде всего самочувствие, проблемы со здоровьем, которые обострились», — рассказала эксперт.

По словам Хуснетдиновой, грядет момент, когда наиболее вероятны самые неожиданные и странные события. Они будут возникать внезапно и как будто на пустом месте, без очевидных причин и предпосылок.

Как отметила астролог, в период лунного затмения возрастает количество преступлений и ДТП, поэтому абсолютно всем знакам зодиака стоит воздержаться от поездок и вообще избегать любого риска, даже минимального. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, нужно проявить предельную осторожность, радикально перестраховываться.

«Не рекомендуется, конечно же, решать какие-то финансовые вопросы — брать кредиты, давать взаймы, совершенно не рекомендуется начинать что-то новое. Операции или другие процедуры, вплоть до мелких косметологических, тоже не стоит делать. Если вы задумали выяснять отношения во время лунного затмения, имейте в виду, что конфликты могут привести к необратимым результатам. Они носят кармический характер, и если разрывы произойдут — это уже навсегда», — предупреждает Хуснетдинова.

Всем известный «закон бумеранга» работает при свете Кровавой Луны максимально точно. Ваш гнев, агрессия, нехорошие поступки вернутся, помните об этом. Наломав дров, уже не сможете вернуться в исходную точку и наладить отношения. Кроме того, употреблять алкоголь во время лунного затмения — плохая примета. Считается, что так можно спровоцировать возникновение или закрепление других вредных привычек.

По словам астролога в 2022 году коридор затмений может принести удачу Ракам, Рыбам, Девам и Козерогам. Чтобы добиться успеха, представителям этих знаков нужно быть нужно быть рациональными и честными. Тельцов, Львов, Водолеев и Скорпионов могут ждать драматические события, им стоит проявить осторожность. Затмения не затронут сильно, а лишь по касательной Овнов, Весов, Близнецов и Стрельцов.

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