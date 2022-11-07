Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Ситуация в мире довольно запутанная и пока неизвестно, чем разрешиться. Впрочем, некоторые не любят долго ждать, а желают предугадывать события за несколько минут. Этим, как водится, профессионально занимались тарологи и мыслители в разные века. 5-tv.ru сделал подборку пророчеств всемирно известных предсказателей о событиях, которые ждут Россию в 2023 году. Попробуем сравнить?

Нострадамус

www.globallookpress.com / Scherl

Французский фармацевт и алхимик жил в XVI веке. При составлении своих пророчеств он основывался на астрономических расчетах. Нострадамус предсказал, что 2023 год станет «вызовом для правителя». Предсказатель говорил о союзе, в который войдет Россия и несколько восточных государств. Он считал, что лидеру страны предстоит сложный выбор, который станет судьбоносным для всех россиян. Тем не менее Россия выдержит все испытания и будет развиваться дальше.

Кроме того, северная часть России станет для многих народов «землей обетованной». Также Нострадамус говорил о расширении территории России. Жизнь россиян улучшится, снизится безработица. Для Нострадамуса Россия — место возрождения человечества.

Ванга

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Известная болгарская провидица Ванга предсказала, что на рубеже 2022–2023 года в России изобретут лекарство от рака. У страны будут проблемы, но она сможет преодолеть все трудности.

«Россия выберется, выпрямится! Будет много проблем, но Россия — это Россия! Россия — это мать!» — говорила провидица.

Матрона Московская

Матрона Московская в своих пророчествах не привязывалась к конкретным датам, но те, кто толкуют ее предсказания, считают: иногда она говорила о событиях в России в 2023 году.

Так, например, провидица предсказала, что в стране уменьшится число верующих. Также люди будут как будто находиться под гипнозом, а многие жители земли переберутся жить под землю.

Тамара Глоба

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тамара Глоба — современный российский астролог. Она считает, что Россию в ближайшее время ждут перемены. Так, например, Глоба уверена, что 2023 год станет временем передела мира. В это время у тех, у кого было много денег, столкнуться с материальными трудностями. У бедняков же появятся новые денежные возможности.

Также она считает, что в следующем году вектор мирового лидерства сместится в сторону Китая. Кроме того, в отношении России уменьшатся санкции, но большинство ушедший компаний больше не вернуться. Страна не почувствует от этого большой урон, потому что их ниши займут другие компании.

Ирина Соломон

Youtube / Соломон Ирина

Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» считает, что в январе 2023 года наступит благоприятное время для мирного завершения кризиса на Украине.

Светлана Драган

Telegram / svetlanadragan

Астролог Светлана Драган считает, что 2022–2023 годы для России — период перерождения, который приведет к сильнейшему укреплению страны и огромным переменам.

В марте 2023 года для России появятся новые возможности. В это время начнет уменьшаться влияние запада.

Тибетские монахи

www.globallookpress.com / Purbu Zhaxi

Тибетские монахи считают, что накаленная атмосфера в мире произойдет в начале февраля 2023 года или ближе к весне. Их предсказания для России пророчат новый порядок и новую реальность.

Как ранее писал 5-tv.ru, в TikTok появился аккаунт, который приковал внимание десятков тысяч людей. Некий мужчина зарегистрировал профиль на имя Эно Аларик и представился путешественником во времени из 2671 года. Он предупредил, что к моменту, из которого он прибыл, человечество окажется на грани уничтожения. И начал сыпать предсказаниями на 2023 год.