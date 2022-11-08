«Это какой-то бред»: певица Анастасия не получит пенсию от государства

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 499

Певице Анастасии отказано в пенсии из-за сгоревшей трудовой книжки

«Это какой-то бред»: певица Анастасия не получит пенсию от государства

Фото: ТАСС / Яцина Владимир

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Знаменитая артистка не намерена сдаваться, она подаст в суд на фонд и докажет свою правоту.

Певица Анастасия собирается подать в суд на Пенсионный фонд России, потому что ПФР отказал ей в выплате пенсии из-за сгоревшей трудовой книжки. В августе 2022 года советской звезде исполнилось 57 лет, поэтому она хочет выйти на заслуженный отдых, несмотря на отсутствие необходимого документа.

В фонде исполнительнице объяснили, что для предоставления пенсионных выплат необходим хотя бы минимальный трудовой стаж — это 13 лет. Однако в ее случае насчитали только десять лет, девять месяцев и 13 дней. Сама же вокалистка не согласна с этим утверждением. В беседе с изданием MK.RU она отметила, что 30 лет гастролировала по всей стране и пела для россиян.

«Я подала в суд на Пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история! Как же так? Меня, Анастасию, просто лишили пенсии! Как это так, я сам не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! В шоке абсолютном. Считаю, что это просто какой-то бред», — возмутилась Анастасия.

Несколько лет назад у звезды произошла непоправимая трагедия — в ее доме случился пожар. В нем и сгорела трудовая книжка артистки. Увы, восстановить важный документ не удалось, поэтому доказать многолетний стаж певица не смогла. Вероятно, суд сможет разрешить эту ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на что нельзя соглашаться пенсионерам при трудоустройстве.

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