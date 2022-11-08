Некоторые знаменитости готовы на все, чтобы сохранить молодость. Даже если придется угробить свое здоровье.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова заявила о подготовке к новой пластической операции. Артистка уверена, что иными способами не получится вернуть молодость. Красота является жизненно необходимым ресурсом звезды, ведь благодаря ей она до сих пор востребована в театре.

«Начала подготовку к пластической операции. Хожу по врачам, сдаю анализы, на работе сообщила, чтобы неделю гостей не приглашали. Все говорят: „Куда, зачем?“. А затем, что лицо — это мой рабочий инструмент. Чтоб сниматься, играть в театре и быть востребованной», — приводит ее слова издание Газета.ру.

К слову, еще полгода назад Довлатова сделала эндоскопическую подтяжку лба и верхних век. Она рассказывала, что благодаря хирургическому вмешательство лицо помолодело на десять лет будто по волшебству. Полученный результат очень обрадовал 48-летнюю красавицу. Видимо, останавливаться актриса не планирует.

Внешность стала большой головной болью звезды. Помимо косметических процедур артистка тщательно следит за фигурой. Это изнурительные тренировки в спортзале, специальные диеты, голодания, массажи и различные физиопроцедуры. Знаменитость уверена, что должна выглядеть сногсшибательно, поэтому готова утомлять себя спортом и ложиться под нож раз за разом.

Такая же проблема встречается у многих звезд шоу-бизнеса. Например, у телеведущей Даны Борисовой. Сейчас артистка тоже стремится всячески изменить внешний облик. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему люди становятся зависимыми от пластических операций.