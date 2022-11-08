«Спорт вне политики»: Сергей Селин поддержал французского баскетболиста Тома Эртеля

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин исполнил французский гимн в поддержку баскетболиста Тома Эртеля, который выступает за «Зенит». После того, как спортсмен подписал контракт с петербургским клубом, на родине его посчитали чуть ли не предателем. И отстранили пожизненно от игр за национальную сборную. Селин счел, что французские чиновники явно перегнули и изо всех сил старался вспомнить текст революционной песни.

«Но пасаран, они не пройдут… Нельзя в любом деле перебирать. Мне кажется, они „перебирают“. Спорт же вне политики», — отметил российский артист и заядлый болельщик.

Тома Эртель был одним из лидеров сборной Франции. Вместе с национальной командой выиграл Чемпионат Европы в 2013 году, бронзовые медали чемпионата мира в 2014-м и серебро Олимпийских игр в Токио. Контракт с «Зенитом» он подписал в сентябре. Причем, Эртель знал, чем ему это грозит на родине, но все равно согласился выступать за российский клуб.