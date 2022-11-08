В Финляндии призвали убрать упоминание России из Уголовного кодекса

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Страна продолжает придерживаться агрессивной антироссийской политики, загоняя себя в угол.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru

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Упоминание России следует исключить из законодательства Финляндии. Такие предложения поступают от представителей правящей партии.

Они недовольны тем, что, к примеру, Уголовный кодекс Финляндии до сих пор начинается со слов об императоре Александре III, государе всея Руси. Эта преамбула неизменно сохраняется с тех пор, когда Финляндия еще входила в состав Российской империи.

Но теперь политики требуют убрать из документов то, что относится к историческому прошлому.

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