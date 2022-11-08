Кровавая Луна взойдет над Россией: где и как можно посмотреть

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Россиян предупредили о кровавой Луне, которую будет видно из разных регионов

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Peter Hartenfelser; 5-tv.ru

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Увидят ли уникальное событие жители Москвы и Петербурга? Как часто случается необычное явление?

Полное лунное затмение случится сегодня. Как ожидается, начнется оно в 11:01 по Москве и завершится к 18:00. В полной мере наблюдать астрономическое явление будут жители Дальнего востока и Восточной Сибири.

А вот москвичи его, скорее всего, практически не заметят — все время затмения Луна будет находиться под горизонтом. Над ним спутник Земли покажется всего на полчаса — примерно с 16:30.

Над Петербургом сегодня взойдет кровавая Луна. Если, конечно, не будет сильной облачности, есть реальный шанс поймать багрово-красный диск в небе. Это, кстати, будет уже второе лунное затмение за год. Предыдущее случилось в мае.

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