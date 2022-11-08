Высохшую мумию человека обнаружили на унитазе в Зеленограде

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 379

Дочь хозяина квартиры утверждает, что видела его в последний раз в 2015 году.

Высохшую мумию человека обнаружили на унитазе в Зеленограде

Фото: www.globallookpress.com / Alad

Читайте нас в: Дзен Новости

В Зеленограде в уборной обнаружили мумию пенсионера неизвестной давности.

Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники МЧС вскрыли квартиру, в которой проживал мужчина 1962 года рождения. Открыв дверь уборной комнаты, спасатели обнаружили хозяина квартиры. А если быть точнее — его мумию, в естественной для туалетной комнаты позе.

Загадочное дело передали следователям, а «находку» отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники правоохранительных органов связались с дочерью пенсионера, которая также проживает в Зеленограде. Но она заявила, что последний раз видела отца в 2015 году.

Пока остается неизвестным, от чего скончался мужчина и как долго мумия пробыла в уборной комнате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юго-востоке Москвы годовалые дети два дня рыдали в запертой квартире рядом с мертвецом.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика