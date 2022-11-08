Проще простого: рецепт бефстроганов от шеф-повара Емельяненко

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 83

Как быстро приготовить известное ресторанное блюдо?

Фото, видео: www.globallookpress.com / gourmet-vision; YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Бефстроганов — одно из самых популярных блюд русской кухни во всем мире. Шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале показал простой рецепт этого кушанья.

Блюдо назвали в честь графа Александра Строганова, который кормил постояльцев своего доходного дома, среди которых были и студенты. Он приказал своим поварам придумать дешевое, сытное, вкусное блюдо. В итоге его подчиненные сделали первый бефстроганов из обрези говядины. Блюдо стало очень популярно во всем мире. Теперь его можно увидеть как в ресторанах, так и в обычных столовых.

Ингредиенты

Говядина (мякоть задней ноги) — 400 граммов

Лук — одна штука

Чеснок — зубчик

Мука — полторы ст. ложки

Томатная паста — 0,5 ст. ложки

Сметана — четыре ст. ложки

Сливочное масло

Растительное масло

Перец чили

Копченая паприка

Укроп

Соль

Перец

Способ приготовления

Нарезаем мясо соломкой, добавляем соль перец и муку. Все это перемешиваем.

На сковороде обжариваем половину мясной соломки и перекладываем в миску. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на масле от мяса. Это способствует сохранению вкуса.

Затем к луку снова добавляем мясо. Кладем томатную пасту, измельченный зубчик чеснока и четыре столовые ложки сметаны. К смеси добавляем кусочек сливочного масла, добавляем перец чили, соль и несколько щепоток копченой паприки. перемешиваем и вливаем немного воды. Затем накрываем крышкой, тушим около 20 минут. Вкусное мясо готово. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт нежных творожных сырников от шеф-повара Василия Емельяненко.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика