Проще простого: рецепт бефстроганов от шеф-повара Емельяненко

Бефстроганов — одно из самых популярных блюд русской кухни во всем мире. Шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале показал простой рецепт этого кушанья.

Блюдо назвали в честь графа Александра Строганова, который кормил постояльцев своего доходного дома, среди которых были и студенты. Он приказал своим поварам придумать дешевое, сытное, вкусное блюдо. В итоге его подчиненные сделали первый бефстроганов из обрези говядины. Блюдо стало очень популярно во всем мире. Теперь его можно увидеть как в ресторанах, так и в обычных столовых.

Ингредиенты

Говядина (мякоть задней ноги) — 400 граммов

Лук — одна штука

Чеснок — зубчик

Мука — полторы ст. ложки

Томатная паста — 0,5 ст. ложки

Сметана — четыре ст. ложки

Сливочное масло

Растительное масло

Перец чили

Копченая паприка

Укроп

Соль

Перец

Способ приготовления

Нарезаем мясо соломкой, добавляем соль перец и муку. Все это перемешиваем.

На сковороде обжариваем половину мясной соломки и перекладываем в миску. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на масле от мяса. Это способствует сохранению вкуса.

Затем к луку снова добавляем мясо. Кладем томатную пасту, измельченный зубчик чеснока и четыре столовые ложки сметаны. К смеси добавляем кусочек сливочного масла, добавляем перец чили, соль и несколько щепоток копченой паприки. перемешиваем и вливаем немного воды. Затем накрываем крышкой, тушим около 20 минут. Вкусное мясо готово. Приятного аппетита!

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