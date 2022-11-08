Провальная яма: Евросоюз поставил Киеву условие для получения денег

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Евросоюз поставил Киеву условие для получения денег на ведение конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Просто так помогать Украине «коллективный Запад» не намерен. Во всем есть выгода.

Киеву следует бороться с коррупцией для того, чтобы получить финансовую поддержку от Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на Западе намерены выдать Украине пакет помощи в размере 18 миллиардов евро. Однако эти деньги будут предоставлены только в том случае, если страна выполнит ряд условий — они касаются сферы верховенства права.

Также отмечается, что Евросоюз хочет сделать поддержку более последовательной из-за частых задержек обещанной помощи.

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