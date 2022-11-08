Прикрывался руками: что заставило Киркорова выйти на сцену в «голом» комбинезоне
Филипп Киркоров вышел на сцену в «Казахстане в «голом» комбинезоне
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Знаменитому артисту уже не 20 лет, чтобы так экспериментировать со внешностью, пишут фанаты. Кажется, дело в чем-то другом.
Певец Филипп Киркоров умеет красиво выйти. В сети обсуждают, что заставило 55-летнего певца появится перед зрителями в Казахстане в прозрачном комбинезоне, как будто без еще какой-то детали гардероба.
Причем, сам поп-король держался так, словно и правда испытывал чувство неловкости.
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