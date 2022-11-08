Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 35

Тихонов получил роль главного советского разведчика благодаря умению молчать

Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем

Фото: www.globallookpress.com / Source: Russian Look

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Руководство картины «Семнадцать мгновений весны» передумало менять главного актера. Что же стало решающим моментом?

Вместо Вячеслава Тихонова роль главного советского разведчика в картине «Семнадцать мгновений весны» могла достаться Арчилу Гомиашвили. Грузинский актер был буквально в двух шагах от этого.

Как отмечает РИА Новости, во-первых, у последнего был роман с самим режиссером картины Татьяной Лиозновой, которую артист почти уговорил отдать ему роль. Во-вторых, против этой кандидатуры не возражал Юлиан Семенов — сценарист и автор одноименной книги. Казалось, все решено, но Гомиашвили уступал Тихонову в одном из талантов.

Никто, как Вячеслав Васильевич, не мог молчать в кадре — ни Гомиашвили, ни другие претенденты — Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Юрий Соломин. Тихонов и только он умел говорить в кадре взглядом — это признавало руководство картины, а потом и зрители — молчание Штирлица стоило миллиона слов. Роль главного советского разведчика чудь не исполнил Арчил Гомиашвили; © РИА Новости / РИА Новости

Правда, был момент, как Тихонов чуть не упустил свою главную роль, повздорив с режиссером. Тогда актер вышел из себя, бросив Лиозновой фразу: «Вот и зови своего любовника, а я сниматься в этом г…не не буду».

К счастью, артисту хватило воли взять себя в руки, остыть и полностью погрузиться в работу. С момента выхода картины прошло уже 55 лет, а зрители продолжают ее пересматривать и расхватывать на цитаты. Да и разведчик Штирлиц хорош во все времена.

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