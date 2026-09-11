Певец Сергей Жуков призвал поддерживать детей и позволять им совершать ошибки

Лидер группы «Руки вверх!», музыкант, бизнесмен и продюсер Сергей Жуков на примере своей 17-летней дочери Ники видит, как важна поддержка родителей. Она исполняет свои мечты — снимется в кино, записывает песни и выступает на большой сцене — и добивается успеха. А все потому, что дома девочку принимают и всегда поддерживают.

В Москве состоялась премьера мюзикла «Плакса», где Ника сыграла главную роль, как и в одноименном сериале. По собственному признанию, Жуков сделал единственно верный шаг, который помог ей пройти это испытание — просто «отстал от дочки». Певец уверен, что критика и нравоучения — худший воспитательный метод.

«Самое ужасное, что может быть, — это лезущие во все родители: „Почему ты так спела? Тут надо было так сыграть“. Вот начнешь говорить — все, ребенок проклянет вас, клянусь. Это в спорте особенно бывает, когда дурацкие отцы начинают своих бедных сыновей-футболистов… Да он ребенок, куда ты лезешь? Дай ему раскрыться, дай ему самому набить шишки! Он не может без этих ошибок!» — возмущался Жуков в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Продюсеру пришлось наблюдать, каких усилий Нике и ее коллегам по мюзиклу «Плакса» стоила подготовка к премьере. Они прошли 12-часовые репетиции, заработали нарушения сна и аппетита на фоне стресса, а между тем приходилось еще и учиться! Однако, по словам исполнителя, нельзя бесконечно контролировать детей — они должны «все через себя пропустить».

«И поэтому мы говорим ей только одно: „Ты умница, мы тебя очень любим, иди спи. И кушай“. Потому что они перестали есть уже, понимаете, у них сбитие (режима), по 12 часов репетиции, ну, это все тяжело в 17 лет», — заключил музыкант.

Путь Ники Жуковой к славе и признанию был непростым. Она открыто говорила о том, что сталкивалась с буллингом из-за своей знаменитой фамилии, но трудности лишь укрепляли ее характер. В школе одноклассники даже успехи Ники приписывали влиянию ее отца. Как сообщал ранее 5-tv.ru, чтобы защитить дочь, Сергей принял решение перевести ее на домашнее обучение.

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