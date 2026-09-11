«Ребенок проклянет вас!» — Сергей Жуков дал совет по воспитанию подростков

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 35 0

Артист признался, что очень переживает за дочь Нику, которая поет, снимается в кино, а теперь и играет в мюзикле. Поэтому в общении с ней он придерживается одного строгого правила.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Сергей Жуков призвал поддерживать детей и позволять им совершать ошибки

Лидер группы «Руки вверх!», музыкант, бизнесмен и продюсер Сергей Жуков на примере своей 17-летней дочери Ники видит, как важна поддержка родителей. Она исполняет свои мечты — снимется в кино, записывает песни и выступает на большой сцене — и добивается успеха. А все потому, что дома девочку принимают и всегда поддерживают.

В Москве состоялась премьера мюзикла «Плакса», где Ника сыграла главную роль, как и в одноименном сериале. По собственному признанию, Жуков сделал единственно верный шаг, который помог ей пройти это испытание — просто «отстал от дочки». Певец уверен, что критика и нравоучения — худший воспитательный метод.

«Самое ужасное, что может быть, — это лезущие во все родители: „Почему ты так спела? Тут надо было так сыграть“. Вот начнешь говорить — все, ребенок проклянет вас, клянусь. Это в спорте особенно бывает, когда дурацкие отцы начинают своих бедных сыновей-футболистов… Да он ребенок, куда ты лезешь? Дай ему раскрыться, дай ему самому набить шишки! Он не может без этих ошибок!» — возмущался Жуков в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Продюсеру пришлось наблюдать, каких усилий Нике и ее коллегам по мюзиклу «Плакса» стоила подготовка к премьере. Они прошли 12-часовые репетиции, заработали нарушения сна и аппетита на фоне стресса, а между тем приходилось еще и учиться! Однако, по словам исполнителя, нельзя бесконечно контролировать детей — они должны «все через себя пропустить».

«И поэтому мы говорим ей только одно: „Ты умница, мы тебя очень любим, иди спи. И кушай“. Потому что они перестали есть уже, понимаете, у них сбитие (режима), по 12 часов репетиции, ну, это все тяжело в 17 лет», — заключил музыкант.

Путь Ники Жуковой к славе и признанию был непростым. Она открыто говорила о том, что сталкивалась с буллингом из-за своей знаменитой фамилии, но трудности лишь укрепляли ее характер. В школе одноклассники даже успехи Ники приписывали влиянию ее отца. Как сообщал ранее 5-tv.ru, чтобы защитить дочь, Сергей принял решение перевести ее на домашнее обучение.

Самые интересные новости из мира шоу-бизнеса доступны подписчикам Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Зачистка «опорника» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
5:33
«Ребенок проклянет вас!» — Сергей Жуков дал совет по воспитанию подростков
5:16
Сын доцента МГУ Анны Каменевой признался в организации ее убийства
5:00
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Сейчас читают

Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
В центре Москвы мотоциклист сбил пешехода, его тут же переехало такси
За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео