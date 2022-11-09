Хотел грозу, а получил козу: секретное лазерное оружие Британии DragonFire оказалось пустышкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 533

Военный эксперт Кнутов назвал «не новым» британское лазерное оружие DragonFire

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Накануне Великобритания провела испытания оружия дальнего действия DragonFire. Его характеристики засекречены. Правда ли, что оружие может серьезно изменить ход военных действий в будущем?

Испытанное в Великобритании лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия DragonFire, которое, по словам правительства страны может серьезно повлиять на ход военных действий в будущем, не является прорывной технологией. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Он рассказал о плюсах и минусах оружия.

Специалист отметил, что во всех странах данный тип оружия является экспериментальным. Создают его для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. В перспективе — с гиперзвуковыми ракетами.

«Недостаток лазерного оружия в том, что оно в дождь и туман малоэффективно. Хотя при определенной области можно решить проблемы, там есть определенный диапазон, который позволяет лазерному лучу преодолевать облака почти с небольшими потерями», — объяснил эксперт.

Разработка, что имеется у России — «Пересвет» — имеет мегаватные мощности. Такое оружие может сбивать крылатые ракеты, БПЛА и даже вертолеты. Но их предназначение, в первую очередь, для вывода из строя оптики спутников, которые могут выявлять координаты российских стратегических комплексов.

«А так они есть у Китая, у США. На кораблях еще они стоят, их испытывали по беспилотникам, но беспилотники и крылатые ракеты, как правило, идут на малой высоте, а в солнечную погоду морская вода испаряется, и над поверхностью образуются аэрозоли, которые рассеивают лазерный луч. Это тоже пока непреодолимая проблема», — сказал Клюев.

Преодолимой данная проблема станет тогда, когда разработают лазер большей мощности. А экспериментальные, о которых заявила Великобритания, есть уже и на броневиках. Но их основное предназначение — воздействие на оптику, заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого охотилась всплывшая из-за пожара британская подлодка Victorious.

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