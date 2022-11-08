Секретная миссия: на кого охотилась всплывшая из-за пожара британская подлодка Victorious

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 146

Военный эксперт Никулин: подлодка Victorious оснащена ракетами Trident II дальностью в несколько тысяч километров

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

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Известно, что субмарина в момент ЧП несла на себе ядерное оружие. Кто первый мог пострадать?

Экстренно всплывшая в водах Северной Атлантики британская подлодка Victorious, скорее всего, вела плановое дежурство в мировом океане. Такое предположение в комментарии 5-tv.ru сделал военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее в этот день газета The Sun сообщила, что атомная субмарина военно-морских сил Великобритании была вынуждена прервать секретную миссию и всплыть на поверхность из-за возникшего на борту пожара. При этом отмечалось, что в момент ЧП подлодка несла на себе ядерные ракеты Trident II.

По словам эксперта, данные ракеты американского производства обладают достаточно большой дальностью полета и могут поразить цель на расстоянии нескольких тысяч километров.

«Они предназначены для нанесения ударов по каким-то стратегическим объектам: военным целям, заводам, электростанциям», — пояснил Никулин.

При этом он обратил внимание, что Trident II — уже довольно старые ракеты: их возраст превышает 30 лет, и они состояли на вооружении армий США и их союзников еще во времена Советского Союза. Да и сама подлодка Victorious не относится к новейшим субмаринам — ей также около 30 лет.

По словам эксперта, это «предпенсионный» для подлодок возраст, когда они еще могут послужить какое-то количество лет, но, как правило, их уже отправляют на списание. Никулин добавил, что задачей субмарин типа Victorious является несение боевого дежурства.

«В основном они несут дежурство в мировом океане, осуществляют разведку, следят за своими прямыми конкурентами из России, Китая и других стран, которые относят к „оси зла“, противостоящей коллективному Западу… Конечно, если они нанесут ядерный удар по какой-либо стране, это будет мировая катастрофа. Но в принципе это оружие ядерного сдерживания», — отметил Никулин.

По его словам, нет ничего странного в том, что подлодка всплыла в момент пожара на борту. При горении пластиковых элементов внутренней обшивки и оборудования выделяется большое количество ядовитых веществ, что особенно опасно в замкнутом пространстве.

«Экипаж не может там долго находиться даже в противогазах и общевойсковых защитных комплектах, поэтому всплытие было вынужденным в связи с нештатной ситуацией», — пояснил Никулин.

Он также указал, что при пожаре был риск самопроизвольного пуска ракет и детонации ядерного реактора.

Ранее политолог Андрей Кошкин в комментарии 5-tv.ru объяснил ужас Запада перед российским ядерным беспилотником «Посейдон».

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