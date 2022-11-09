Шеф-повар Константин Ивлев: «Деньги — это свобода»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 376

Шеф-повар Константин Ивлев назвал деньги лучшим подарком

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Именитый мастер кулинарного дела считает, что именно благосостояние помогает людям проявлять себя.

Знаменитый на всю Россию шеф-повар Константин Ивлев пришел с женой Валерией Куденковой на день рождения к российской спортсменке, тренеру и блогеру Валерии Чекалиной. Как и остальных гостей, журналисты спросили у него о том, что он подарил имениннице. Шеф-повар оказался очень практичным человеком в отношении презента.

«Самый лучший подарок — это деньги. Деньги — это свобода. А свобода дает возможность творить», — лаконично отметил Ивлев.

Он также рассказал, что познакомился с Валерии Чекалиной на съемках передачи, которую ведет. Он крайне положительно описал семью юбиляра.

«Великолепная семья, прекрасные люди, и как-то так получилось, что все „на одной волне“, и мы часто коммуницируем, общаемся», — признался Ивлев.

Юбилей Валерии Чекалиной собрал множество звездных гостей, а размах мероприятия позволяет предположить, что оно станет самым громким и крупным событием осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Константин Ивлев относится к откровенным фото жены в соцсетях.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.98
-0.26 60.82
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:18
Павел Прилучный кардинально сменил образ и превратился в женщину
14:11
Украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе
14:00
История о путешествии россиян в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида оказалась фейком
13:52
«Нет смысла»: почему у экс-жены Аршавина нет шансов на выздоровление
13:42
Китайские инвесторы «Мотор Сич» раскритиковали национализацию активов на Украине
13:37
Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева могут причислить к лику святых

Сейчас читают

Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
Рассказываем, как будут делиться кредитные долги супругов при разводе
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика