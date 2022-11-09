Шеф-повар Константин Ивлев: «Деньги — это свобода»
Шеф-повар Константин Ивлев назвал деньги лучшим подарком
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Именитый мастер кулинарного дела считает, что именно благосостояние помогает людям проявлять себя.
Знаменитый на всю Россию шеф-повар Константин Ивлев пришел с женой Валерией Куденковой на день рождения к российской спортсменке, тренеру и блогеру Валерии Чекалиной. Как и остальных гостей, журналисты спросили у него о том, что он подарил имениннице. Шеф-повар оказался очень практичным человеком в отношении презента.
«Самый лучший подарок — это деньги. Деньги — это свобода. А свобода дает возможность творить», — лаконично отметил Ивлев.
Он также рассказал, что познакомился с Валерии Чекалиной на съемках передачи, которую ведет. Он крайне положительно описал семью юбиляра.
«Великолепная семья, прекрасные люди, и как-то так получилось, что все „на одной волне“, и мы часто коммуницируем, общаемся», — признался Ивлев.
Юбилей Валерии Чекалиной собрал множество звездных гостей, а размах мероприятия позволяет предположить, что оно станет самым громким и крупным событием осени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Константин Ивлев относится к откровенным фото жены в соцсетях.
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