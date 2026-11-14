«Ничего не интересует»: Макеева раскрыла, где будет рожать

|
Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 57 0

Актриса также рассказала о переменах во внешности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Макеева поделилась ожиданиями от предстоящих родов

Актриса Анастасия Макеева не испытывает страха перед предстоящим событием. Об этом она сама рассказала 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

Для родов актриса выбрала центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Макеева подчеркнула, что доверяет врачам центра и уверена в их опыте. Главным для нее остается здоровье малыша, а о дате родов она пока говорить не готова.

«Нет, я ничего не боюсь. Мне кажется, все страшное позади. Главное, чтобы просто здоровый был ребенок. Больше меня ничего не интересует», — призналась актриса.

Беременность заметно изменила внешность Макеевой. Актриса рассказала, что набрала вес, лицо стало более округлым, а губы выглядят так, будто она недавно посетила косметолога. При этом окружающие уверяют ее, что выраженных отеков нет. Коллега Лена Дудина даже посоветовала не думать о похудении, отметив, что нынешняя полнота ей очень идет.

Пока на животе Макеевой нет растяжек и характерной темной полосы. Впрочем, актриса допускает, что эти особенности могут появиться позднее.

Изменились и вкусовые привычки. Раньше она практически не ела сладкое, а теперь испытывает сильную тягу к десертам. Врачи, однако, контролируют питание будущей мамы. Перестроился и режим сна. Макеева старается ложиться около десяти вечера, просыпается примерно в четыре утра и иногда отдыхает днем. Она также уже чувствует шевеления ребенка.

Пол будущего малыша супруги уже знают, а гендерная вечеринка состоялась. Перед каждым УЗИ Макеева и ее муж Роман Мальков пытаются угадать вес ребенка.

Актриса получает много сообщений от женщин старше 40 лет, которые тоже мечтают стать матерями. Ее история дает им надежду, и сама Макеева признается, что когда-то вдохновлялась подобными примерами.

О беременности Макеева объявила 7 ноября. До этого она и Роман Мальков держали новость в тайне, опасаясь повторения прежнего тяжелого опыта. 23 декабря актрисе исполнится 45 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
«Мой близкий друг»: Ушаков с болью высказался о смерти Дарчиева
11:37
В Москве началось прощание с послом России в США Дарчиевым
11:35
Песков объяснил, почему Путин помиловал Лерчек
11:29
«Теряешь надежду»: Екатерина Гордон расплакалась из-за Лерчек
11:20
После помилования Лерчек ждут большие перемены: что теперь может сделать блогер
11:17
«Бухгалтерию из рук не выпускайте»: Гордон дала совет Волочковой

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Залысины взяли свое: бывший Бородиной решился на пересадку волос
«Хочет стать фриком»: Довлатова раскритиковала внешность Гай Германики после пластики
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео