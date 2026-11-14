«Ничего не интересует»: Макеева раскрыла, где будет рожать

Анастасия Макеева поделилась ожиданиями от предстоящих родов

Актриса Анастасия Макеева не испытывает страха перед предстоящим событием. Об этом она сама рассказала 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

Для родов актриса выбрала центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Макеева подчеркнула, что доверяет врачам центра и уверена в их опыте. Главным для нее остается здоровье малыша, а о дате родов она пока говорить не готова.

«Нет, я ничего не боюсь. Мне кажется, все страшное позади. Главное, чтобы просто здоровый был ребенок. Больше меня ничего не интересует», — призналась актриса.

Беременность заметно изменила внешность Макеевой. Актриса рассказала, что набрала вес, лицо стало более округлым, а губы выглядят так, будто она недавно посетила косметолога. При этом окружающие уверяют ее, что выраженных отеков нет. Коллега Лена Дудина даже посоветовала не думать о похудении, отметив, что нынешняя полнота ей очень идет.

Пока на животе Макеевой нет растяжек и характерной темной полосы. Впрочем, актриса допускает, что эти особенности могут появиться позднее.

Изменились и вкусовые привычки. Раньше она практически не ела сладкое, а теперь испытывает сильную тягу к десертам. Врачи, однако, контролируют питание будущей мамы. Перестроился и режим сна. Макеева старается ложиться около десяти вечера, просыпается примерно в четыре утра и иногда отдыхает днем. Она также уже чувствует шевеления ребенка.

Пол будущего малыша супруги уже знают, а гендерная вечеринка состоялась. Перед каждым УЗИ Макеева и ее муж Роман Мальков пытаются угадать вес ребенка.

Актриса получает много сообщений от женщин старше 40 лет, которые тоже мечтают стать матерями. Ее история дает им надежду, и сама Макеева признается, что когда-то вдохновлялась подобными примерами.

О беременности Макеева объявила 7 ноября. До этого она и Роман Мальков держали новость в тайне, опасаясь повторения прежнего тяжелого опыта. 23 декабря актрисе исполнится 45 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.